В городе Томске завершен конкурс на вхождение в резерв управленческих кадров мэрии

Конкурс на вхождение в резерв управленческих кадров мэрии Томска завершился. Участникам, успешно прошедшим все три этапа, в ближайшее время будут предложены руководящие позиции в администрации города, сообщила пресс-служба мэрии.
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