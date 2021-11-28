Стали известны новые планы лидера Германии относительно России

4,4 тыс. прочитали В Германии поделены правительственные портфели и сформирована новая правящая коалиция, при которой отношения с Россией сильно не изменятся – вряд ли резко ухудшатся, а вот улучшатся ли – посмотрим.
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