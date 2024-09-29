В Госдуме предложили закрепить повышение заработной платы для медработников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о новом законопроекте, в рамках которого повысить и законодательно закрепить минимальную зарплату медработников РФ.
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