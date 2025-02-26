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Позитив для оптимистов

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Зеленскому предстоит испытать методы США для неугодных лидеров

Зеленскому предстоит испытать методы США для неугодных лидеров

Эксперты предположили меры давления администрации Трампа на офис Зеленского @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,Евгений Поздняков В администрации Дональда Трампа возмущены резкими высказываниями Владимира Зеленского в сторону президента США.

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