Зеленскому предстоит испытать методы США для неугодных лидеров

Эксперты предположили меры давления администрации Трампа на офис Зеленского @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,Евгений Поздняков В администрации Дональда Трампа возмущены резкими высказываниями Владимира Зеленского в сторону президента США.
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