Каждая капля на счету или как я счетчик умным делал

Автор текста: CyberexTech Привет, Пикабу! В предыдущей статье я уже описывал бюджетное решение для интеграции электросчетчика в системы умного дома, где всё было реализовано на базе своего DIY устройства.
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