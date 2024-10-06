Подсчитана стоимость владения самым популярным кроссовером в России

уже продолжительное время является самым популярным в России. Кроссовер, который многие считают премиальным, завоевывает сердца не только стильным дизайном и богатой комплектацией, но и, как оказалось, относительно низкой стоимостью владения.
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