Юрист Стратулат: цифровым рублём можно распоряжаться напрямую

Юрист Анна Стратулат объяснила, что цифровой рубль отличается от обычных безналичных средств тем, что представляет собой самостоятельный актив, которым владелец может распоряжаться напрямую.
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