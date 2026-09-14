БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Закрыть и перемешать!»: Судьба подразделений ВСУ, оказавшихся в «Волчанском котле», в любом случае будет трагической

«Закрыть и перемешать!»: Судьба подразделений ВСУ, оказавшихся в «Волчанском котле», в любом случае будет трагической

Мало врага окружить — надо не дать ему ускользнуть, а там или уничтожить, или в плен взять Виктор Сокирко Фото: Алексей Коновалов/ТАСС «Волчанский котёл» для ВСУ, который Минобороны РФ называет как «Резниковский котёл», в северо-восточной части Харьковской области, привлекает повышенное внимание из-за ожесточенности боевых действий.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Daddy Bo
Daddy Boизменено

Чтобы перестало пытаться сбежать из котла, надо снять сверху бурлящего накипь. Кстати, она всё одно в дело не годится.
Неужели, никогда ничего не варили?