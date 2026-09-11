Глава Finnair назвал несправедливым доступ китайских авиакомпаний к небу России

© Ilia_Semenov/Shutterstock/FOTODOM Глава Finnair Туркка Куусисто назвал несправедливой ситуацию, при которой китайские авиакомпании могут летать через Россию, тогда как для западных перевозчиков российское воздушное пространство закрыто.
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