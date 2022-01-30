«Победный банкет»: чем советские солдаты так удивили американцев 9 мая 1945 года

Апогеем единения антигитлеровской коалиции в лице красноармейцев и солдат США стала легендарная встреча на Эльбе в апреле 1945 года, в результате которой остатки деморализованной немецкой нацистской армии были расколоты на северную и южную части.
Апогеем единения антигитлеровской коалиции в лице красноармейцев и солдат США стала легендарная встреча на Эльбе в апреле 1945 года, в результате которой остатки деморализованной немецкой нацистской армии были расколоты на северную и южную части.
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