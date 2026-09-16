На Урале таможенники перехватили крупную контрабанду узбекских ножей

В аэропорту Кольцово инспекторы таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии ножей. Два пассажира пытались пронести в багаже 121 традиционный узбекский нож общим весом более 23 килограммов, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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