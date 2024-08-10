Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 комичных и жизненных переписок в мессенджерах

15 комичных и жизненных переписок в мессенджерах

Собеседники с чувством юмора - гарантия того, что наши диалоги никогда не будут скучными. От общения с друзьями до переписки с родственниками – в этих беседах может быть много неожиданного и смешного, согласитесь? Вас ждет масса забавных сюрпризов и в следующих смс-фрагментах:1.

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