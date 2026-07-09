«Соединяя сердца»: как Владивосток стал столицей Всероссийского свадебного фестиваля

Одиннадцать пар официально скрепили свой союз, произнеся заветное «Да» под аккомпанемент морского бриза, в День семьи, любви и верности 8 июля в приморском филиале Национального центра «Россия» во Владивостоке.
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