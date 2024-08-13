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Разумовский вестник

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В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

В зону спецоперации отправляется 25-й гуманитарный конвой «Единой России» Агентство городских новостей «Москва» сообщает, в общественном штабе «Единой России» прошло обсуждение новых проектов, связанных с поддержкой бойцов специальной военной операции и населения новых российских регионов.

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