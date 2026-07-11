«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи выступил с официальным заявлением, в котором пообещал отомстить за гибель своего предшественника Али Хаменеи и других иранцев, ставших жертвами ударов США и Израиля.
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