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Пятый канал

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«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца

«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи выступил с официальным заявлением, в котором пообещал отомстить за гибель своего предшественника Али Хаменеи и других иранцев, ставших жертвами ударов США и Израиля.

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