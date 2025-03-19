Хрустный мотив: в России предлагают ввести акциз на чипсы

В России могут ввести акциз на чипсы (20% от стоимости) и запретить их продажу несовершеннолетним. С такой инициативой в кабмин обратился глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, тема будет поднята на ближайшем заседании совета.