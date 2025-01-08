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Нутрициолог объяснила, почему после праздников не стоит садиться на строгую диету

Нутрициолог объяснила, почему после праздников не стоит садиться на строгую диету

Нутрициолог объяснила, почему после праздников не стоит садиться на строгую диету Алёна ЮрьеваПосле новогодних праздников многие из нас стремятся вернуть форму и решить, что нужно немедленно сесть на строгую диету.

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