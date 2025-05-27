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В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского об ударах по России

В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского об ударах по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, охарактеризовал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России фразой "Остапа понесло".

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