В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского об ударах по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, охарактеризовал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России фразой "Остапа понесло".
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