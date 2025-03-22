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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Джайентс» подписали квотербека Джеймиса Уинстона

«Нью-Йорк Джайентс» подписали ветерана-квотербека Джеймиса Уинстона. Он стал вторым игроком на этой позиции в составе клуба наряду с Томми Девито.

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