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FT: Блокада польских перевозчиков говорит об усталости союзников от Киева

FT: Блокада польских перевозчиков говорит об усталости союзников от Киева

Блокада польских перевозчиков украинской границы является доказательством того, что западные страны сильно изменили свое отношение к дальнейшей поддержке Украины, сообщает юританское издание Financial Times.

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