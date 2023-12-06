FT: Блокада польских перевозчиков говорит об усталости союзников от Киева

Блокада польских перевозчиков украинской границы является доказательством того, что западные страны сильно изменили свое отношение к дальнейшей поддержке Украины, сообщает юританское издание Financial Times.
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