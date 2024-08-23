Николай Буров: «Настоящая социальная политика властей города»

Народный артист России член Общественной палаты Санкт-Петербурга – о карте «Серебряный возраст» Мне представляется, что карта «Серебряный возраст» – это аналог «Пушкинской карты», только для старшего поколения.
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