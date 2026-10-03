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Аргументы и Факты

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Самолет Gulfstream с людьми на борту исчез с радаров после вылета с Бермуд

Самолет Gulfstream с людьми на борту исчез с радаров после вылета с Бермуд

Бизнес-джет Gulfstream G100, выполнявший рейс с Бермудских островов в Бостон, пропал с радаров. Об этом сообщили в Береговой охране США.

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