ЦБ: пик инфляции в России ожидается во втором квартале 2024 года

Годовая инфляция в России может достичь своего пика во втором квартале текущего года. Такую информацию предоставил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.
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