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Курские новости

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За попытку дать взятку полицейскому на курянина возбудили уголовное дело

За попытку дать взятку полицейскому на курянина возбудили уголовное дело

По информации Золотухинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Курской области, в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу.

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