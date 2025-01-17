За попытку дать взятку полицейскому на курянина возбудили уголовное дело

По информации Золотухинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Курской области, в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу.
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