Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

АТ

Александр Теплов

Удивительные у нас депутаты по отношению к своим изберателям и особенно пенсионерам. Если говорить словами президента: "Они там совсем сбрендили". Пенсионеры получают- При этом средний размер пенсионного обеспечения — 20,8 тыс. руб., из них средний размер пенсии работающих пенсионеров — 17,3 тыс. руб., неработающих — 21 тыс. руб. Это как нужно одуреть ,чтобы принимать такие законы. Нет чтобы заинтересовать после пенсии еще поработать так они заставляют на диване лежать. Неужели так выражается забота о людях.