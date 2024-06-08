Под индексацию пенсий с 2025 года попадут порядка 8 миллионов работающих пенсионеров.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума призвал возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АТ
Александр Теплов
Удивительные у нас депутаты по отношению к своим изберателям и особенно пенсионерам. Если говорить словами президента: "Они там совсем сбрендили". Пенсионеры получают- При этом средний размер пенсионного обеспечения — 20,8 тыс. руб., из них средний размер пенсии работающих пенсионеров — 17,3 тыс. руб., неработающих — 21 тыс. руб. Это как нужно одуреть ,чтобы принимать такие законы. Нет чтобы заинтересовать после пенсии еще поработать так они заставляют на диване лежать. Неужели так выражается забота о людях.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии