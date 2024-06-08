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Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Под индексацию пенсий с 2025 года попадут порядка 8 миллионов работающих пенсионеров.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума призвал возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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Комментарии
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АТ
Александр Теплов
Удивительные у нас депутаты по отношению к своим изберателям и особенно пенсионерам. Если говорить словами президента: &quot;Они там совсем сбрендили&quot;. Пенсионеры получают- При этом средний размер пенсионного обеспечения — 20,8 тыс. руб., из них средний размер пенсии работающих пенсионеров — 17,3 тыс. руб., неработающих — 21 тыс. руб. Это как нужно одуреть ,чтобы принимать такие законы. Нет чтобы заинтересовать после пенсии еще поработать так они  заставляют на диване лежать. Неужели так выражается забота о людях.
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