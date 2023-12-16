Запросы далеки от народа! Райдер Shaman'а поверг всех в шок

За полтора часа выступления артист просит больше десяти миллионов рублей. SHAMAN Социальные сетиПевец Ярослав Дронов, известный, как SHAMAN, в последнее время стал одним из самых востребованных артистов на российской эстраде.
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