Архитектура с видом на Северное сияние

ДубльДом стоит на сопке Волосяная в трёх километрах от города Кандалакша. Из окна открывается вид на Кандалакшский залив с островами, рядом находится озеро, а вокруг никого! Ну, а мы поднимались сюда в надежде поймать Северное сияние, потому что прогноз был многообещающий.
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