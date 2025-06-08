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Архитектура с видом на Северное сияние

Архитектура с видом на Северное сияние

ДубльДом стоит на сопке Волосяная в трёх километрах от города Кандалакша. Из окна открывается вид на Кандалакшский залив с островами, рядом находится озеро, а вокруг никого! Ну, а мы поднимались сюда в надежде поймать Северное сияние, потому что прогноз был многообещающий.

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