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Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК

Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК

скриншот из видео Главная политическая новость этого дня пришла сегодня из Центризбиркома. Там приняли документы от первого кандидата на предстоящих выборах президента - это действующий глава государства Владимир Путин.

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