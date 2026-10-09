Завтра похолодание до +14 градусов ночью и +17 днём. Ветер ослабеет.

Завтра днём станет прохладнее на 4 градуса, а ветер почти стихнет. Не пропусти, как изменится погода уже завтра!Сегодня, 9 октября, температура воздуха составит +21 градус.
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