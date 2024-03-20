Каким участкам дорог в Мангистау грозит подтопление

В Мангистауской области зима выдалась снежной и дождливой. Поэтому в регионе выявлены опасные участки автомобильных дорог республиканского значения, на которых могут возникнуть паводки, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на областной филиал национальной компании «Казавтожол».