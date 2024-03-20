Каким участкам дорог в Мангистау грозит подтопление

В Мангистауской области зима выдалась снежной и дождливой. Поэтому в регионе выявлены опасные участки автомобильных дорог республиканского значения, на которых могут возникнуть паводки, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на областной филиал национальной компании «Казавтожол».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии