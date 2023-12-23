Дед Мороз с сюрпризом - история из жизни

С самого детства Настю считали немного странной. Ну что это за девочка такая, которая не хочет модничать и наряжаться, и к тому же плачет, когда приходит время выкинуть поношенные вещи? — Жаалко… — всхлипывала девочка.
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