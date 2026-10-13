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Царьград

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Полковник полиции из Ростова получил 5 лет колонии за откаты

Полковник полиции из Ростова получил 5 лет колонии за откаты

Суд в Ростове приговорил полковника полиции Сергея Глазырина к пяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий, лишив его звания и права занимать руководящие должности в правоохранительных органах.

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