Криминальная миграция

Nikolay Stepanov Кто бы сомневался в сказаанном? Все это кому-то нужно. А Путин ко всем добрым хочет быть.

В Василий Классик в своё время сказал - "... а судьи кто?" Кто ввозит массово в страну мигрантов, прикрываясь байкой о якобы так нужным нам рабочих руках, при этом коренному русаку, если ему за 50-55 уже практически невозможно устроиться, отдельные узкие спецы не в счет. Только не надо думать что гарант не в курсе проблемы.