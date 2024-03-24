Существуют разные мигранты - и все употребляют термины "нелегальный мигрант", "трудовой мигрант", но нет одного термина, который очень нужен и важен в настоящее время - криминальный мигрант.
Криминальная миграция
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Кто бы сомневался в сказаанном? Все это кому-то нужно. А Путин ко всем добрым хочет быть.
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17 час.
В
Василий
Классик в своё время сказал - "... а судьи кто?" Кто ввозит массово в страну мигрантов, прикрываясь байкой о якобы так нужным нам рабочих руках, при этом коренному русаку, если ему за 50-55 уже практически невозможно устроиться, отдельные узкие спецы не в счет. Только не надо думать что гарант не в курсе проблемы.
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16 час.
Татьянка Яцук
Ну наверное стоит перетряхнуть господ из СовФеда, Госдумы, и прочих властных структур, имеющих двойное гражданство и опросить с пристрастием- на какую родину они работают- на нашу, или забугорную, откуда вероятно ЦУ получают и исполняют усердно, прикрываясь заявлениями, что всё это на благо России...Или я не права?
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16 час.
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