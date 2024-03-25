Челябинские компании стали чаще брать на работу молодых сотрудников

Челябинские компании в первом квартале 2024 года стали чаще нанимать на работу молодых специалистов. Вначале работодатели обучают их всем необходимым навыкам, в результате чего получают эффективного сотрудника, понимающего основные процессы работы, рассказали URA.
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