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Экс-директор «Атлетика» посоветовал «Реалу» купить Салиба: «Придется потратить 80 млн евро, но он обеспечит вам 10 лет игры на высоком уровне»

«Я бы не стал подписывать [Салиба] в январе, я бы подождал и рассмотрел Эмерика Лапорта как вариант. Возможно, придется потратить 80 миллионов евро на такого игрока, как Салиба, который обеспечит вам 10 лет игры на высоком уровне.

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