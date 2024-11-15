Экс-директор «Атлетика» посоветовал «Реалу» купить Салиба: «Придется потратить 80 млн евро, но он обеспечит вам 10 лет игры на высоком уровне»

«Я бы не стал подписывать [Салиба] в январе, я бы подождал и рассмотрел Эмерика Лапорта как вариант. Возможно, придется потратить 80 миллионов евро на такого игрока, как Салиба, который обеспечит вам 10 лет игры на высоком уровне.