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Мировое обозрение

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Трамп рассказал, почему США не стали наносить удар по Ирану

Трамп рассказал, почему США не стали наносить удар по Ирану

Трамп отложил удар по Ирану: кто на самом деле держит его за руку Президент США Дональд Трамп в неформальной беседе с журналистами на борту Air Force One сделал неожиданное заявление: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Иран попросили его повременить с военной операцией.

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