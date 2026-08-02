Трамп рассказал, почему США не стали наносить удар по Ирану

Трамп отложил удар по Ирану: кто на самом деле держит его за руку Президент США Дональд Трамп в неформальной беседе с журналистами на борту Air Force One сделал неожиданное заявление: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Иран попросили его повременить с военной операцией.