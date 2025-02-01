Василий Вакаров: Выборы – выход из тупика в Украине

DW: Кит Келлог, специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России, заявил в интервью Reuters, что президентские и парламентские выборы в Украине, приостановленные на время войны с Россией, «нужно провести».
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