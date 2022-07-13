За древним египетским столом

Пир. Фрагмент фрески из гробницы Небамона. 1400 год до н. э. Британский музей «Должны ли мы день-деньскойТаскать зерно и белую полбу?Полны ведь уже амбары,Кучи зерна текут выше краев,Полны корабли,И зерно течет наружу,А нас всё заставляют таскать.