За древним египетским столом

Пир. Фрагмент фрески из гробницы Небамона. 1400 год до н. э. Британский музей «Должны ли мы день-деньскойТаскать зерно и белую полбу?Полны ведь уже амбары,Кучи зерна текут выше краев,Полны корабли,И зерно течет наружу,А нас всё заставляют таскать.
Пир. Фрагмент фрески из гробницы Небамона. 1400 год до н. э. Британский музей «Должны ли мы день-деньскойТаскать зерно и белую полбу?Полны ведь уже амбары,Кучи зерна текут выше краев,Полны корабли,И зерно течет наружу,А нас всё заставляют таскать.
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