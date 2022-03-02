Свитолина о победе над Потаповой: «Я боролась за свою страну»

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой. Свитолина в первом круге турнира в Монтеррее отдала сопернице три гейма (6:2, 6:1).

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