ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 октября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать первое октября две тысячи двадцать третьего года= 1070 ="Без женщины начало нашей Жизни было бы лишено поддержки, середина - удовольствия и конец - утешения" = Брать - это свойство человека, а давать - свойство Бога.