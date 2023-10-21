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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 октября 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 октября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать первое октября две тысячи двадцать третьего года= 1070 ="Без женщины начало нашей Жизни было бы лишено поддержки, середина - удовольствия и конец - утешения" = Брать - это свойство человека, а давать - свойство Бога.

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