Морпехи Балтийского флота отработали уничтожение диверсионной группы

Тренировку по уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника провели с разведывательным подразделением соединения морской пехоты Балтийского флота, сообщает пресс-служба флота 12 июля на официальном интернет-портале Минобороны России.
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