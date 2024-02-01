Театр абсурда
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Театр абсурда

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Суд ООН отклонил иск Украины против России

Суд ООН отклонил иск Украины против России

«Слюшай, совсем этот ГАИ тебя не уважает!»ООН выбилась из мэйнстрима. То осуждает применение "лепестков" против мирного населения военными формированиями Украины, то атаку на Белгород, то подтачивает юридическую базу развязанной Киевом 10 лет назад АТО.

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