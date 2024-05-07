«Кристал Пэлас» громит «МЮ» в матче АПЛ Юлия СкворцоваЗаключительный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги подарил настоящую сенсацию – «Кристал Пэлас» достаточно легко разобрался на своем поле с «Манчестер Юнайтед».
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