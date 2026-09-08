Жителю Ивановской области грозит до 10 лет колонии за сломанный нос сотрудника полиции

Молодой человек бросил бутылку в полицейских и ударил одного из них головой в лицо, сломав нос. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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