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Ивановские новости

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Жителю Ивановской области грозит до 10 лет колонии за сломанный нос сотрудника полиции

Жителю Ивановской области грозит до 10 лет колонии за сломанный нос сотрудника полиции

Молодой человек бросил бутылку в полицейских и ударил одного из них головой в лицо, сломав нос. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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