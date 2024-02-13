Новый главком ВСУ может провести крайне опасные для состояния армии операции, чтобы осуществить запрос президента Владимира Зеленского на медийные победы, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу «Сейчас».