БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 623 подписчика

«Поджог Рейхстага 2.0»: МИД РФ допускает повторение печально знаменитой нацисткой провокации, теперь против России

«Поджог Рейхстага 2.0»: МИД РФ допускает повторение печально знаменитой нацисткой провокации, теперь против России

Вячеслав Тетёкин: Подобное случается только тогда, когда к мировой войне уже все готово Андрей Захарченко На фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил провокаций со стороны Европы в адрес России по типу убийства в Сараево эрцгерцога Фердинанда в 1914 году или поджога Рейхстага в 1933-м, которые привели мир к двум мировым войнам.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым