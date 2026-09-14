Вячеслав Тетёкин: Подобное случается только тогда, когда к мировой войне уже все готово Андрей Захарченко На фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил провокаций со стороны Европы в адрес России по типу убийства в Сараево эрцгерцога Фердинанда в 1914 году или поджога Рейхстага в 1933-м, которые привели мир к двум мировым войнам.