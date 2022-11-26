Глава Минздрава сообщил о росте заболеваемости свиным гриппом и другими ОРВИ

Также, по его словам, распространяются респираторно-синцитиальная и аденовирусная инфекции. Насколько серьезную угрозу для здоровья представляет сейчас свиной грипп и легко ли отличить его от коронавируса?Распространение вирусов набирает обороты.
Также, по его словам, распространяются респираторно-синцитиальная и аденовирусная инфекции. Насколько серьезную угрозу для здоровья представляет сейчас свиной грипп и легко ли отличить его от коронавируса?Распространение вирусов набирает обороты.
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