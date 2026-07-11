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По подозрению в убийстве экс-депутата и министра арестован парень

По подозрению в убийстве экс-депутата и министра арестован парень

Молодой мужчина задержан по подозрению в убийстве бывшего члена британского и Европейского парламентов Энн Уиддекомб, в то время как политические лидеры разных стран выражают шок и ужас в связи с ее предполагаемым убийством.

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