По подозрению в убийстве экс-депутата и министра арестован парень

Молодой мужчина задержан по подозрению в убийстве бывшего члена британского и Европейского парламентов Энн Уиддекомб, в то время как политические лидеры разных стран выражают шок и ужас в связи с ее предполагаемым убийством.
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