❗️⚡️Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад арестован контрразведкой КСИР после раскрытия его вербовки израильским Моссадом.
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❗️⚡️Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад арестован контрразведкой КСИР после раскрытия его вербовки израильским Моссадом.