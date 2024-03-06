Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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США пугает скорость, с которой русские инженеры разобрали БМП Bradley. ВПК РФ готовит нечто особенное?

США пугает скорость, с которой русские инженеры разобрали БМП Bradley. ВПК РФ готовит нечто особенное?

Случилось нечто непоправимое, небывалое и просто локальная катастрофа, если верить изданию «Army Recognition».

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